Раскрыто давление Зеленского и ЕС на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и страны Европейского союза (ЕС) пытаются давить на лидера США Дональда Трампа ради гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес в беседе с РИА Новости.
«Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, чтобы он предоставил Украине гарантии безопасности», — отметил аналитик.
По словам Эрнандеса, европейские лидеры в настоящее время выступают с позиции лиц, затронутых конфликтом на Украине. Он добавил, что они прибыли в Белый дом вместе с Зеленским во избежание «политического и дипломатического провала», подобного встрече украинского лидера с Трампом в феврале.
Ранее стало известно, что Зеленский шесть раз поблагодарил американского лидера и его администрацию в течение первых нескольких минут своей речи в Овальном кабинете Белого дома.