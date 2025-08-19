Раскрыто давление Зеленского и ЕС на Трампа

Эксперт Эрнандес: Украина и ЕС пытаются давить на Трампа ради гарантий

Президент Украины Владимир Зеленский и страны Европейского союза (ЕС) пытаются давить на лидера США Дональда Трампа ради гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес в беседе с РИА Новости.

«Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, чтобы он предоставил Украине гарантии безопасности», — отметил аналитик.

По словам Эрнандеса, европейские лидеры в настоящее время выступают с позиции лиц, затронутых конфликтом на Украине. Он добавил, что они прибыли в Белый дом вместе с Зеленским во избежание «политического и дипломатического провала», подобного встрече украинского лидера с Трампом в феврале.

Ранее стало известно, что Зеленский шесть раз поблагодарил американского лидера и его администрацию в течение первых нескольких минут своей речи в Овальном кабинете Белого дома.