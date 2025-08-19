Ревнивый россиянин пробрался в квартиру бывшей возлюбленной ради одной цели

Новгородец пробрался в квартиру экс-возлюбленной и из ревности сжег ее

Суд в Боровичах огласил приговор в отношении местного жителя, который пробрался в квартиру к бывшей возлюбленной и из ревности сжег ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.

Как установил суд, в момент совершения преступления 30-летний Борка И. находился в состоянии опьянения. Он приревновал свою экс-возлюбленную, проник в ее квартиру через окно и устроил пожар. В результате его действий был причинен ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он отправится на два года в колонию-поселение.

