Россиянам назвали новые признаки участка для его изъятия

Адвокат Хаджиева: С 1 сентября участок изымут за плохое состояние построек

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила изъятия бесхозяйственных земельных участков, направленные на более эффективное использование земельного фонда. В каком случае землю изымут, в разговоре с aif.ru напомнила адвокат Марьяна Хаджиева.

По новым критериям участки могут быть изъяты при захламлении более половины территории мусором, не убранным в течение года, зарастании сорняками выше метра на более чем половине площади участка в течение года, а также отсутствии построенного и зарегистрированного объекта в срок до пяти лет для земель под строительство и до семи лет для земель под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, критерием станет плохое состояние построек (разрушения, отсутствие окон и прочее) более года.

Изъятие земли — крайняя мера, предваряемая проверкой, предупреждением и штрафами (от 20 до 50 тысяч рублей). Если нарушения не устраняются, муниципалитет может обратиться в суд для изъятия участка, указала адвокат.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что с 1 сентября собственникам будут давать три года на то, чтобы привести участок в порядок в соответствии с требованиями по содержанию территории и состоянию построек.