Россияне оказались заблокированы на высоте 15 метров из-за остановки аттракциона

В Курганской области люди оказались заблокированы на колесе обозрения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «МЧС России»

В Курганской области люди оказались заблокированы на высоте 15 метров из-за остановки аттракциона. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Все произошло в городе Шадринске. Колесо обозрения остановилось из-за отключения электричества. Отдыхающие оказались заперты в кабинках.

Сотрудники МЧС при помощи автолестницы смогли эвакуировать заблокированных. Пострадавших при инциденте нет.

Ранее стало известно, что в Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила. После случившегося надзорное ведомство организовало проверку соблюдений требований безопасной работы аттракциона.

