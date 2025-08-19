Культура
19 августа 2025Культура

Российская актриса заблудилась в лесу и погибла

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина заблудилась в лесу в Нижегородской области и погибла. Об этом сообщает «Российская газета» (RG.RU).

Информацию о трагической гибели 79-летней актрисы подтвердили в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Согласно данным поискового отряда «Рысь», Шельменкина ушла в лес в Семеновском районе 7 августа, после чего долго не выходила на связь. «Недавно женщину нашли погибшей», — говорится в материале.

Прощание с актрисой состоялось во вторник, 19 августа, в 12:00 в храме святой блаженной Матроны Московской.

Софья Шельменкина родилась в 1946 году, она окончила Горьковское театральное училище. До 1968 года артистка работала в Ставропольском театре кукол, после чего была принята в Горьковский театр кукол и «отдала сцене 53 года своей жизни». Актриса сыграла более сорока ролей.

