Российские «Корвет» и «Маяк-С» защитят морские объекты

Иван Потапов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новые российские системы «Корвет» и «Маяк-С» защитят морские объекты от атаки противника. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал генеральный директор компании «МПО — Гидроприбор» Владимир Патрушев.

По словам руководителя, гидроакустические станции обнаружения малоразмерных подводных объектов «Маяк-С» отвечают за контроль подводной обстановки, тогда как комплексы охраны морских и береговых объектов «Корвет» объединяют несколько подсистем — радиолокационные станции, телевизионно-оптическую систему, гидроакустическую станцию и систему обработки информации.

В комплекс на основе одного «Корвета» может входить до десяти станций «Маяк-С», каждая из которых находится на расстоянии до десяти километров от пункта управления. «При необходимости комплекс может быть оснащен модулями активного воздействия: системой звукового оповещения о проникновении в запретную зону и системой нелетального воздействия на нарушителей направленным гидроакустическим импульсом», — сказал Патрушев.

В июне 2023 года концерн «МПО — Гидроприбор» на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) впервые представил станцию «Маяк-С».

В августе 2021 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» концерн «МПО — Гидроприбор» представил подводный беспилотник, созданный для исследования морского дна.

    Все новости