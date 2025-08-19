Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

ТАСС: Российские войска уничтожили двух украинских офицеров в Сумской области

Российские войска уничтожили двух украинских офицеров в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что одним из ликвидированных оказался командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка Нацгвардии Украины младший лейтенант Ким Александр Олегович с позывным Кореец. Его устранили бойцы спецназа группировки войск «Север».

Кроме того, ударом беспилотника «Герань» был уничтожен командир роты 153-го батальона территориальной обороны майор Швабский Евгений Владимирович с позывным Бостон.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2». На снятом с беспилотника видео показано уничтожение здания, в котором находились украинские военные.