Российский депутат докопался до столба

В Красноярске депутат Зайцев расшатал дорожный знак ради проверки

В Красноярске депутат Законодательного собрания региона Илья Зайцев решил проверить дорожный знак необычным способом и начал его шатать. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Дорожный знак, о котором идет речь, установлен у автомобильной дороги на острове Отдыха. На ролике депутат стоит около трассы и рукой расшатывает штырь, к которому прикреплен знак. Проверка произошла после того, как прокуратура признала ремонт дорог на острове некачественным, на месте также присутствовали представители ведомства.

