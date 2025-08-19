Депутат Госдумы Ивлев: Признание статуса Крыма уже состоялось на уровне культуры

Признание российского статуса Крыма, республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей уже состоялось. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, регионы признаны на уровне народной дипломатии, культуры, образования, здравоохранения, туризма и других сфер. «Киеву деваться некуда», — сказал Ивлев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ Владимира Зеленского от Крыма и членства в НАТО условием «почти немедленного» завершения конфликта с Россией.

Комментируя позицию Трампа, сенатор Совфеда Ольга Ковитиди назвала ее обоснованной и соответствующей принципу исторической справедливости. Она также напомнила, что декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО.