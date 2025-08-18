Мир
Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно». Об этом он написал в социальной сети Truth Scocial.

По мнению Трампа, у Зеленского есть возможность завершить конфликт, если он откажется от Крыма и членства Украины в НАТО.

«Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он.

Украина готова на урегулирование по текущей линии фронта

При этом газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник писала, что Зеленский готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта. Отмечается, что это условие он выдвинул для того, чтобы не выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса.

По данным источника FT, на встрече с Трампом украинский президент будет добиваться продуктивного процесса мирного урегулирования «без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск из Донбасса». Для достижения этой цели Зеленский готов принять «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, на который могли бы согласиться сами украинцы.

президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ben Stansall / Reuters

Зеленский встретится с Трампом 18 августа

Встреча Зеленского и Трампа состоится в понедельник, 18 августа. Она назначена на 20:15 (по московскому времени) и пройдет в Белом доме.

Украинский президент уже находится в Вашингтоне. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение в Вашингтон, заявив, что все стороны одинаково «хотят быстро и надежно закончить эту войну», и мир должен быть длительным.

Кроме Зеленского, в Белый дом прибудут европейские лидеры. Их встреча назначена на 22:00 (по московскому времени). Трамп анонсировал «большой день» в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Зеленским по украинскому урегулированию. По его словам, он никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно.

