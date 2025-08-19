Наука и техника
Российский «Скат» получил систему «свой-чужой»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский беспилотник «Скат 350М», который используют в зоне специальной военной операции (СВО) для разведки, получил систему «свой-чужой» для идентификации. Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram.

«Испытательные полеты подтвердили успешную передачу сигнала на расстояние свыше 40 километров от аэродрома, что значительно превосходит показатели аналогичных моделей беспилотных воздушных судов», — подчеркнули в сообщении.

Новое оборудование обеспечивает двухстороннюю связь между дронами и диспетчерскими службами аэропортов для повышения безопасности полетов.

«Скат 350М» используют для разведки местности и сопровождения наземных операций в различных условиях. Аппарат может оставаться в воздухе на протяжении четырех часов. За каждый вылет «Скат» преодолевает расстояние не менее 240 километров. Беспилотник способен нести различную полезную нагрузку, включая мультиспектральную камеру для получения точных сведений о земной поверхности.

В июне «Боевая газета» сравнила «Скат», который отличается надежностью и простотой в эксплуатации, с автоматом Калашникова. Эти беспилотники используют для разведки, наведения различных средств поражения и объективного контроля ударов.

