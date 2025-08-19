Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

Кабарда: Экипаж танка Т-72 прошел 18 км минного поля под ударами 24 дронов

Экипаж танка Т-72 70-го полка группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России прошел 18 километров минного поля под ударами 24 дронов в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщил командир полка с позывным «Кабарда», передает РИА Новости.

Танк, рассказывает военнослужащий, выполнял задачу очистить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. «Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены, и, соответственно, экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов», — сообщил «Кабарда».

Уточняется, что боевую машину все же подбили, но экипаж смог эвакуироваться и укрыться в ближайшей лесополосе от продолжающейся атаки украинских дронов.

