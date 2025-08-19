Бывший СССР
Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

Кабарда: Экипаж танка Т-72 прошел 18 км минного поля под ударами 24 дронов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж танка Т-72 70-го полка группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России прошел 18 километров минного поля под ударами 24 дронов в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщил командир полка с позывным «Кабарда», передает РИА Новости.

Танк, рассказывает военнослужащий, выполнял задачу очистить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. «Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены, и, соответственно, экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов», — сообщил «Кабарда».

Уточняется, что боевую машину все же подбили, но экипаж смог эвакуироваться и укрыться в ближайшей лесополосе от продолжающейся атаки украинских дронов.

Ранее стало известно, что боевые машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали оснащать «колпаками» для защиты от дронов.

ЖЗЛ
