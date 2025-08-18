Bradley ВСУ оказались под «колпаком»

На Украине оснастили БМП Bradley антидроновым колпаком

Боевые машины пехоты (БМП) M2A2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали оснащать «колпаками» для защиты от дронов. На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике показана БМП с защитной конструкцией на башне. Металлическое изделие под названием Tower 1 прикрывает крышу, корму и боковые проекции башни. При этом другие уязвимые участки машины остались без дополнительной защиты. Помимо «колпака», дополнительную защиту Bradley обеспечивает штатная динамическая защита BRAT.

Ранее украинские Bradley оснащали раскладными «мангалами» с сеткой. Можно предположить, что эти конструкции оказались недостаточно эффективными против FPV-камикадзе и барражирующих боеприпасов.

В июле издание TWZ писало, что армия США планирует заказать 1500 «мангалов» Top Attack Protection (TAP) для защиты танков и боевых машин пехоты. Запрос на защитные козырьки появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники в современных конфликтах.