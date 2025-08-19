Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:15, 19 августа 2025Силовые структуры

Российский военный выслушал приговор за самовольное продление отпуска на 20 дней

В Забайкальском крае суд приговорил к 2,5 года военного, продлившего себе отпуск
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима военного за самовольное продление отпуска на 20 дней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, 5 мая осужденный не вернулся на службу из отпуска. Мужчина сам прибыл к месту службы лишь 25 мая.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии российского военнослужащего, который должен был вернуться из отпуска на службу 20 ноября 2024 года, а он сделал это лишь 16 декабря 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    ВСУ перед встречей Путина и Трампа решили бить по российским городам

    ФСБ рассекретила документы о планах Японии бороться с СССР при помощи чумы и холеры

    Названа средняя пенсия по старости в России

    Популярный певец назвал лучший город мира для жизни

    Женщина занялась сексом на улице перед прохожими и детьми

    На российской федеральной трассе обрушился мост

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    Поступок Путина после переговоров с Трампом вызвал восторг в Китае

    Тревел-блогер побывал в Голландии и раскрыл стоимость базовых продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости