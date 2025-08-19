Российский военный выслушал приговор за самовольное продление отпуска на 20 дней

В Забайкальском крае суд приговорил к 2,5 года военного, продлившего себе отпуск

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима военного за самовольное продление отпуска на 20 дней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, 5 мая осужденный не вернулся на службу из отпуска. Мужчина сам прибыл к месту службы лишь 25 мая.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии российского военнослужащего, который должен был вернуться из отпуска на службу 20 ноября 2024 года, а он сделал это лишь 16 декабря 2024 года.