Российского депутата попросили проверить из-за сказанного на интервью пожелания

Депутата Иванова попросили проверить из-за пожелания независимости Якутии

В Якутии депутата от партии «Новые люди» Александра Иванова попросили проверить из-за сказанного на интервью пожелания о независимости республики. С такой инициативой выступил коммунист Виктор Губарев, его заявление опубликовали в пресс-службе регионального парламента.

Губарев в своем обращении отметил, что необходимо организовать проверку в отношении Иванова на призывы к экстремизму и сепаратизму, а также на диверсию за реплику в интервью на YouTube российскому блогеру турецкого происхождения Джему Кырану, которое тот дал в ноябре 2024 года.

«Если вы меня спросите, любого якута спросите, вы хотели бы этого [независимости]? Я скажу да. Но вы спросите, вы готовы сейчас? Я скажу нет. Потому что, во-первых, нас очень мало, во-вторых, территории очень большие и как народ мы еще не созрели», — заявил тогда депутат Иванов.

В августе на его слова обратил внимание депутат Госдумы Андрей Луговой. Он пообещал «внимательно посмотреть на его деятельность». Также основатель «Новых людей» Алексей Нечаев потребовал исключить Иванова из якутской фракции.

Сам угодивший в скандал парламентарий в Telegram-канале дал разъяснения происходящему. По мнению Иванова, его реплика была вырвана из контекста. Он уверен, что пристальное внимание к интервью, вышедшему девять месяцев назад, возникло из-за его критики в адрес главы Якутии Айсена Николаева.

Ранее стало известно, что назвавшего Югру родиной узбеков депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Таги-Заде лишили зарплаты.