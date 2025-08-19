Наука и техника
21:15, 19 августа 2025Наука и техника

Российского физика-ядерщика задержали в Монголии

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники миграционной службы и полиции задержали в Монголии российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Об этом ученый рассказал РБК.

Ожаровский подчеркнул, что прибыл в Монголию по приглашению местных экоактивистов, выступающих против добычи урана. Задержание произошло в районе месторождения Мардай, где расположен заброшенные урановые карьеры.

«Монгольские силовики проявили чудеса... "шерлохомистости". Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием», — рассказал физик-ядерщик.

Ожаровский отметил, что во время задержания стражи порядка вели себя вежливо. Ученому не объяснили причину произошедшего и не предъявили обвинений. Физика-ядерщика доставили в отдел миграционной службы. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее в аэропорту Детройта задержали женщину-ученого из КНР из-за предполагаемой контрабанды биоматериалов и дачи ложных показаний.

    Все новости