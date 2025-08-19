Культура
Сарик Андреасян снял «Сказку о царе Салтане»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил об экранизации «Сказки о царе Салтане» Пушкина
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-ĸанал «САРИК И МОРЯК»

Режиссер Сарик Андреасян объявил об окончании съемок экранизации произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.

Андреасян также опубликовал фотографии со съемок проекта.

«В субботу отсняли заключительную сцену. Релиз намечен на 12 февраля 2026 года, аккурат ко Дню всех влюбленных. Пока ждем трейлер и наслаждаемся свежими кадрами», — говорится в сообщении.

Известно, что в фильме сыграли Павел Прилучный, супруга режиссера Лиза Моряк, Владимир Сычев, Антон Богданов и другие известные артисты.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». По словам автора «Онегина», сейчас проходят пробы на главные роли в грядущем проекте.

