Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:05, 19 августа 2025Ценности

Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

Юморист Дроботенко показал новое фото 81-летней ведущей Регины Дубовицкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @s.a.drobotenko

Юморист Сергей Дроботенко показал новое фото российской телеведущей Регины Дубовицкой. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик запечатлел 81-летнюю ведущую программы «Аншлаг» вместе со своей матерью, с которой они являются подругами. Знаменитость предстала на снимке, сидя с рюмкой в руке. Она позировала в черной блузке с белым принтом и со стрижкой каскад на средней длине волос.

В то же время артистка подчеркнула губы розовой помадой и нанесла тени на веки.

Ранее в августе в сети удивились изменившейся внешности 49-летнего российского актера и телеведущего Александра Олешко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

    В МИД России рассказали о сбывшемся предсказании Зеленского

    Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

    Жители европейской страны увеличили вложения в оборону в десять раз

    В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

    Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых пауков оценили

    Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

    Мировой рынок кофе отреагировал на заморозки в Бразилии

    Нюша рассказала о подарке бывшего мужа на день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости