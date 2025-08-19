Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

Юморист Дроботенко показал новое фото 81-летней ведущей Регины Дубовицкой

Юморист Сергей Дроботенко показал новое фото российской телеведущей Регины Дубовицкой. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик запечатлел 81-летнюю ведущую программы «Аншлаг» вместе со своей матерью, с которой они являются подругами. Знаменитость предстала на снимке, сидя с рюмкой в руке. Она позировала в черной блузке с белым принтом и со стрижкой каскад на средней длине волос.

В то же время артистка подчеркнула губы розовой помадой и нанесла тени на веки.

