Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

Юморист Сергей Дроботенко показал новое фото российской телеведущей Регины Дубовицкой. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Комик запечатлел 81-летнюю ведущую программы «Аншлаг» вместе со своей матерью, с которой они являются подругами. Знаменитость предстала на снимке, сидя с рюмкой в руке. Она позировала в черной блузке с белым принтом и со стрижкой каскад на средней длине волос.
В то же время артистка подчеркнула губы розовой помадой и нанесла тени на веки.
Ранее в августе в сети удивились изменившейся внешности 49-летнего российского актера и телеведущего Александра Олешко.