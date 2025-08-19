Британский телеканал Sky News: Крым изначально был частью Советского Союза

Британский телеканал Sky News выпустил сюжет, посвященный принадлежности Крымского полуострова. В нем было сделано неожиданное заявление, которое противоречит традиционной риторике Запада, обратил внимание телеканал «Звезда» в Telegram.

«Стоит отметить, что Крым изначально был частью Советского Союза. (...) В 1954 году [генсек ЦК КПСС Никита] Хрущев передал его Украине, в основном в административных целях, хотя на самом деле в то время Украина была всего лишь округом в составе Советского Союза», — говорится в сюжете канала. На экране также показали карту, на которой изображены Россия, Крым и Украина.

«Повестка изменилась, и Sky News переобувается на лету — теперь британские журналисты рассказывают своим согражданам, что Крым исторически был частью СССР», — отреагировал на сюжет западного СМИ канал «Звезда».

Ранее американское издание The American Conservative назвало главное препятствие к миру на Украине. По мнению СМИ, им является президент республики Владимир Зеленский.