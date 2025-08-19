В США назвали главное препятствие к миру на Украине

American Conservative: Главным препятствием к миру на Украине оказался Зеленский

Главным препятствием к миру на Украине оказался президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение выразили авторы издания The American Conservative, назвавшие украинского лидера «безумцем».

«Вашингтону приходится иметь дело с безумцем, но в Киеве, а не в Кремле. Вместо того чтобы рискнуть и отказаться от власти, договорившись о мирном завершении опустошающей Украину войны, Зеленский по настоянию своих европейских друзей отказывается прекращать боевые действия. Он понимает, что отказ от переговоров приведет к полному уничтожению Украины. Но Зеленскому все равно», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что именно Зеленский, а не президент России Владимир Путин, стал главным препятствием к миру. По мнению авторов, «пока он не уйдет от власти, дни Украины сочтены». При этом, по мнению American Conservative, мир неумолимо приближается к мировой войне между обладающими ядерным оружием Россией и США.

«Очевидно, что и Трамп, и Путин хотят мирного соглашения. Более того, украинский народ хочет окончания этой адской войны путем переговоров. Ни Зеленский, ни Европа этого не хотят», — констатировали авторы.

Ранее стало известно, что Зеленский не отверг возможность обмена территориями с Россией, но подчеркнул, что «будет сложно переместить население», а также сослался на запреты Конституции Украины. При этом он допустил «пропорциональные обмены».