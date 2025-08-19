Смерть россиянки при попытке спуститься с высоты по кабелю за алкоголем попала на видео

Россиянка сорвалась с высоты при попытке спуститься, это сняли на видео

В Красноярске женщина сорвалась с высоты при попытке спуститься по фасаду многоквартирного дома. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах россиянка на большой скорости ударяется о козырек, после чего остается лежать без признаков жизни на бетонных ступенях. Спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, горожанка хотела спуститься по кабелю, чтобы купить алкоголь. Она смогла спуститься с седьмого до четвертого этажа перед тем, как сорваться вниз.

Ранее в Петербурге мужчина выпал из окна, получив переломы ног и позвоночника. Несмотря на это, он смог самостоятельно дойти до больницы. Однако госпитализации петербуржец не дождался, самовольно покинув больницу. Поведение мужчины позволило предположить, что он был пьян.