16:24, 19 августа 2025

Трамп раскрыл свои планы по соглашению об урегулировании украинского конфликта

Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским, чтобы урегулировать конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен достичь соглашение по урегулированию конфликта на Украине в ходе трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я закрою дело на трехсторонней встрече», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно.

