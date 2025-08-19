Трамп раскрыл свои планы по соглашению об урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен достичь соглашение по урегулированию конфликта на Украине в ходе трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я закрою дело на трехсторонней встрече», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно.