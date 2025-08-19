Мир
21:11, 19 августа 2025

В Белом доме заявили о планах обсудить гарантии безопасности для Украины с Россией

Левитт: США будут обсуждать с Россией гарантии безопасности для Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт, трансляцию ведет Белый дом.

По ее словам, президент США Дональд Трамп обсуждал данный вопрос как с Россией, так и с Украиной.

«Он [Трамп] поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — сказала Левитт.

Ранее Левитт заявила, что «хорошая сделка» по урегулированию конфликта на Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон. Также она отметила, что в мирном разрешении по Украине виден «свет в конце туннеля».

