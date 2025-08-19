Культура
14:15, 19 августа 2025

В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

Депутат Романов предложил ввести песню Кадышевой «Веночек» в школьную программу
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Михаил Романов предложил ввести в школьную программу песню «Веночек» народной артистки России Надежды Кадышевой. Его цитирует «Абзац».

По мнению парламентария, школьники могут изучать композицию в рамках уроков музыки «в зависимости от класса и возрастной группы».

«Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — подчеркнул Романов.

Ранее заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) предложила включить в школьную программу песню «Офицеры» народного артиста Олега Газманова. Исполнительница указала на то, что композиция была актуальна в годы ее написания и остается популярной до сих пор.

