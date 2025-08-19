Россия
15:43, 19 августа 2025Россия

В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

Милонов: Недокостюм на Зеленском — попытка умаслить принимающую сторону
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Наряд Владимира Зеленского, в котором он появился на приеме в Белом доме, был хитрой попыткой «умаслить» американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «RT на русском».

Парламентарий назвал одежду Зеленского недокостюмом. По его мнению, этот наряд является одновременно и попыткой не выйти из выдуманного образа военного диктатора.

«Думаю, Трамп и его администрация по достоинству оценили эту хитрость, которая характеризует Зеленского и его способность нарушать любые правила и договоренности», — добавил политик.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Зеленского призвали надеть костюм на встречу с президентом США. По данным издания, Белый дом попросил главу Украины появиться в строгом образе. До этого Зеленский надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне.

