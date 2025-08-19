В Минобороны раскрыли цели российской авиации и беспилотников в зоне СВО за сутки

Минобороны России заявило об ударах по складам и цеху сборки дронов ВСУ

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали ряд объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, удары нанесены по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки дронов дальнего действия и пунктам временной дислокации живой силы, включая иностранных наемников, в 142-х районах.

Кроме того, нанесен групповой удар высокоточным оружием по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему ВСУ горючим.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская армия не атакует гражданские объекты. По его словам, удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.