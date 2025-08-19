В московской гостинице мужчина изнасиловал маленькую девочку

В Москве осудили на 16 лет мужчину, надругавшегося над девочкой в гостинице

В Москве суд приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего девочку в гостинице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера»), части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 132 («Покушение на иные насильственные действия сексуального характера»), пункта «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»), части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 27 февраля пьяный фигурант проник в гостиничный номер на улице Космонавтов. Там находилась восьмилетняя девочка. Осужденный запер входную дверь на ключ и надругался над потерпевшей.

Ранее в Пермском крае мужчина надругался над семилетней девочкой на глазах у сверстников.