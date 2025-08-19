В поведении Зеленского на встрече с Трампом заметили странность

Daily Mail: Зеленский на встрече с Трампом напоминал человека с несварением

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме напоминал человека с несварением желудка. На это обратила внимание британская газета Daily Mail.

«Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — отмечается в статье. Как пишет Daily Mail, украинский лидер выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили представителей СМИ в недоумение.

В материале говорится, что положение находившихся в соседней комнате европейских союзников Зеленского, прибывших на встречу, также было незавидным. Атмосфера страха и боязни, что президент Украины совершит ужасную ошибку, делала процесс ожидания невыносимым для европейских политиков.

Ранее Зеленский высмеял журналиста, который в феврале пристыдил его за отсутствие костюма во время визита в Белый дом. «Видите, я переоделся, а вы нет. Может быть, ваш костюм куда лучше», — пошутил он.