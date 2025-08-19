Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 19 августа 2025МирЭксклюзив

В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского

Американист Наумов: На переговорах Трамп диктовал Зеленскому свою повестку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Переговоры в Белом доме насчет урегулирования конфликта на Украине прошли в выгодном для Трампа ключе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его словам, общаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский лидер полностью диктовал повестку переговоров. Представителям Европейского союза (ЕС) также не удалось заставить его отступить от собственных позиций.

«Баланс сил был совершенно несопоставим. Европейский союз, очевидно, находится в подчиненном, униженном положении. Про Украину в этом ключе — нечего и говорить», — сказал Наумов.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости