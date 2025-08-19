В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского

Американист Наумов: На переговорах Трамп диктовал Зеленскому свою повестку

Переговоры в Белом доме насчет урегулирования конфликта на Украине прошли в выгодном для Трампа ключе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его словам, общаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский лидер полностью диктовал повестку переговоров. Представителям Европейского союза (ЕС) также не удалось заставить его отступить от собственных позиций.

«Баланс сил был совершенно несопоставим. Европейский союз, очевидно, находится в подчиненном, униженном положении. Про Украину в этом ключе — нечего и говорить», — сказал Наумов.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.