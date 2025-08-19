В России оценили перспективы четырехстороннего варианта переговоров по Украине

Журова: Четырехсторонний формат переговоров по Украине будет наиболее правильным

Четырехсторонний формат переговоров по Украине будет наиболее правильным. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, пишет «Газета.Ru».

«Я согласна про четырехсторонний вариант о том, что, в общем-то, предлагают европейцы, потому что без Европы невозможно решить [вопросы по урегулированию конфликта на Украине]», — обозначила парламентарий.

Оценивая перспективы такого варианта ведения переговоров по украинскому вопросу, Журова подчеркнула, что участие Европы необходимо, в том числе, чтобы решить вопрос об остановке финансирования Вооруженных сил Украины европейскими странами.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл два важных требования к месту возможной встречи президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского: обеспечение безопасности и отношение принимающей стороны к конфликту.