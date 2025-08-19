Россия
В России оценили перспективы четырехстороннего варианта переговоров по Украине

Журова: Четырехсторонний формат переговоров по Украине будет наиболее правильным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Четырехсторонний формат переговоров по Украине будет наиболее правильным. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, пишет «Газета.Ru».

«Я согласна про четырехсторонний вариант о том, что, в общем-то, предлагают европейцы, потому что без Европы невозможно решить [вопросы по урегулированию конфликта на Украине]», — обозначила парламентарий.

Оценивая перспективы такого варианта ведения переговоров по украинскому вопросу, Журова подчеркнула, что участие Европы необходимо, в том числе, чтобы решить вопрос об остановке финансирования Вооруженных сил Украины европейскими странами.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл два важных требования к месту возможной встречи президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского: обеспечение безопасности и отношение принимающей стороны к конфликту.

