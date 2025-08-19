В России назвали два важных требования к месту встречи Путина и Зеленского

Депутат ГД Чепа предложил провести встречу Путина и Зеленского в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл два важных требования к месту возможной встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — обеспечение безопасности и отношение принимающей стороны к конфликту. Наиболее удачным местом переговоров он назвал Москву, пишет «Подъем».

«Та страна, которая будет принимать, должна выполнить требования по безопасности и по отношению этой страны к конфликту: если эта страна активно поддерживает конфликт, если эта страна стоит у первопричин конфликта, то, думаю, такая страна не должна принимать эти переговоры. Это очень важный вопрос», — обозначил парламентарий.

В качестве наиболее удобной и надежной площадки для проведения встречи он предложил Москву. «Самая хорошая площадка, прекрасный город, прекрасная обстановка, прекрасные люди, город защищен от и до, в этом может никто не сомневаться. Я думаю, что с точки зрения красоты города, добродушности людей, порядка, безопасности, Москва — самый лучший город», — сказал Чепа.

По мнению депутата, переговоры также могли бы состоятся в Ватикане, но специалисты должны высказать свою позицию по безопасности этой площадки.

Ранее были раскрыты потенциальные места встречи Путина, Трампа и Зеленского. В их числе были названы Рим и Женева. Кроме того, сообщалось, что Швейцария выразила готовность предоставить Путину «иммунитет от ареста», если он приедет на переговоры. Политолог Сергей Марков, в свою очередь, заявил о риске совершения теракта на саммите с президентом России Путиным, который настаивают провести в Европе.