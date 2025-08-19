Россия
16:55, 19 августа 2025

В России заявили о риске совершения теракта на саммите с Путиным

Политолог Марков заявил о риске совершения теракта на саммите с Путиным
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Политолог Сергей Марков заявил о риске совершения теракта на саммите с президентом России Владимиром Путиным, который настаивают провести в Европе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что российского лидера пытаются заманить на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Путина ждут в Европе: Рим, Швейцария, любой город», — написал он в посте.

Политолог убежден, что возможная поездка российского президента в Европу может обернуться трагедией. Марков призвал организовать саммит с Путиным на безопасных территориях. По его мнению, встречу президентов России и Украины стоило бы провести в Минске, Астане или Китае.

До этого стало известно, что Швейцария готова предоставить Путину «иммунитет от ареста», если он приедет на переговоры. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заверил, что страна «более чем готова» принять саммит лидеров России и Украины.

Еще раньше Sky News выяснил, что в качестве места, где могла бы пройти встреча президента США Дональда Трампа, Путина и Зеленского, рассматривается Рим и Женева.

