Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 19 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Депутат Чепа: Встреча Путина и Зеленского обязательно состоится
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Для встречи президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет ничего невозможного, но многое будет зависеть от позиции западных партнеров Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил о том, что глава США Дональд Трамп надеется организовать встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Чепа указал, что на двухсторонней встрече президент США Дональд Трамп дал четкое понимание Зеленскому, что необходимо сделать для мирного соглашения, и обозначил реперные точки для его реализации. Далее подготовительный вопрос во многом будет зависеть от партнеров Зеленского, добавил он.

«Мы видели вчера их грустные физиономии в Белом доме. Очевидно, все прошло не так, как им бы хотелось, поэтому они будут пытаться строить новые козни и это будет влиять на скорость принятия решения Зеленским. (...) Гнать эту встречу, чтобы она прошла именно в какие-то сроки, в 50 дней или 10 дней, — все это не работает. Мы должны предусмотреть и проработать все возможности, и чем конкретнее будет это соглашение, тем будет оно надежнее. Поэтому, я думаю, встреча обязательно состоится», — считает депутат.

Парламентарий добавил, что на встрече в Белом доме поднимался вопрос и о легитимности Зеленского, который заверил, что готов говорить о выборах, но после обеспечения безопасности их проведения. Депутат подчеркнул, что соглашение было бы надежнее, если бы его подписал законный президент, и подчеркнул, что Россия хочет долгосрочного и надежного мира.

Ранее Трамп объявил, что начал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. Он отметил, что место ее проведения пока не определено. После этого, по словам президента, могут состояться трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    В России захотели изъять автомобильные номера двух серий

    В России заявили о риске дилерского пузыря на авторынке

    Женщина на высоких каблуках сломала ногу во время перелета по России

    Зеленский и Трамп обменялись подарками на встрече

    Москвичам рассказали о погоде в конце августа

    Стали известны подробности общения Сафонова с украинцем Забарным в ПСЖ

    В российском городе 11-летний школьник вывел детей из горящего общежития

    Приоритеты российской пилотируемой космонавтики обозначили

    В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости