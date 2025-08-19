В России подсчитали граждан с долгами

«Выберу.ру»: В России 49 процентов жителей обзавелись долгами

В настоящее время долги есть у 49 процентов россиян. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 31 процент респондентов заявили, что предпринимали в 2025 году конкретные шаги, направленные на то, чтобы навести порядок с долгами. Кто-то составлял финансовый план, кто-то ускорял погашение займов, а некоторые добивались реструктуризации или объединяли займы.

При этом 61 процент из тех, кто имеет долги, обслуживают потребительские ссуды, 44 процента — кредитные карты, 28 процентов — ипотеку и 12 процентов — займы, полученные в микрофинансовых организациях. Кроме того, долги до 200 тысяч есть у 35 процентов должников, а от 200 тысяч до миллиона — у 41 процента. Долгов больше чем на миллион набрали 24 процента опрошенных.

Что касается причин, побудивших граждан взять в долг, то 36 процентов назвали в качестве таковых риск сорваться в устойчивую просрочку. Еще 24 процента хотят улучшить кредитную историю, а 19 процентов пожаловались на снижение доходов.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июле 2025 года доля одобрений по кредитам упала до 21,4 процента. Например, по ссудам на покупку автомобиля и потребительским займам одобряется лишь каждая четвертая-пятая заявка.