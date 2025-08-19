В России прокомментировали звонок Трампа Путину во время встречи с Зеленским

Депутат ГД Журавлев: Трамп представлял Россию на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп представлял Россию на встрече с Владимиром Зеленским. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет «Газета.Ru».

«Хорошим сигналом можно считать то, что встречу со своими вассалами Трамп, не стесняясь, прервал для того, чтобы позвонить [президенту России] Владимиру Путину. И в принципе, хоть Россия в Белом доме зримо и не присутствовала, складывалось впечатление, что нашу точку зрения представляет там президент США», — прокомментировал Журавлев.

Парламентарий отметил, что по итогу встречи каждый из присутствовавших обозначил свое видение о ее результате.

«Макрон выставляет какие-то требования, Зеленский готов обсуждать с Путиным территориальные вопросы, Мелони в который уже раз предлагает использовать пятую статью Устава НАТО, Мерц улыбается. Один только Трамп, мнение которого единственное представляет ценность, пока сохраняет молчание по сути обсуждаемых вопросов», — заключил Журавлев, добавив, что европейцы выглядели как «просители», но получить желаемое от США у них не вышло.

Ранее сообщалось, что Трамп на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами ради звонка Путину. Глава Белого дома объяснил, что хочет созвониться с президентом России, чтобы предоставить участникам переговоров обратную связь.