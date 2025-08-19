В России раскрыли подробности о работе «цифровых рехабов»

В России существуют цифровые рехабы для борьбы с зависимостью от интернета

В России существуют так называемые цифровые рехабы, которые помогают гражданам бороться с зависимостью от интернета. 360.ru раскрыл подробности об их работе.

По словам депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, в интернете засиживаются не только дети, но и взрослые. Кроме того, много людей страдает от игровой зависимости. Она отметила, в подобных рехабах существует потребность, поэтому они функционируют уже сейчас.

«У нас сегодня есть служба, которая занимается зависимостью. Если есть потребность в этом, сегодня она возникает, наверное таких просто будет больше», — сказала Соломатина.

Психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский отметил, что цифровые рехабы существуют более десятилетия как в России, так и в мире. «Обычно они предлагают эту услугу цифрового детокса вместе с алко и нарко детоксом, нутрициологической помощью по коррекции веса (РПП), лечением депрессии», — сказал он.

Однако сейчас это дорогостоящая элитарная услуга. Ее предоставляют в пансионатах и базах отдыха, но не всегда лечение бывает эффективным, отметил психолог. По окончании лечения человек вновь может погрузиться в виртуальную жизнь, так как интернет является частью повседневности.

«Само по себе лечение связано с обучением цифровому контролю, сдерживанию себя от постоянного интереса к жизни других людей. Но это сложно добиться на практике, если сам человек не будет себя сдерживать в обычной жизни», — объяснил он.

Зберовский признался, что сомневается в расширении услуги цифрового рехаба, так как для большинства людей она окажется слишком дорогой. Стоимость такая же, как поездка в хороший санаторий. При этом для ОМС процедура будет обременительной.

