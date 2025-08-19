В России ребенок отравился приготовленной его братом смесью из химикатов

В Норильске ребенок отравился смесью химикатов. Об этом сообщает газета «Заполярная Правда».

Четырехлетний мальчик выпил смесь из бытовых химических средств. Токсичные вещества смешал восьмилетний брат мальчика, который хотел провести опыт. Входило ли в него принятие смеси внутрь, не уточняется.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, сведений о состоянии его здоровья нет. Полиция начала проверку. Известно, что на момент случившегося дети находились под присмотром одной из родственниц.

Ранее в Оренбургской области другой четырехлетний ребенок выпил бензин вместо лимонада. Топливо находилось в бутылке из-под газированного напитка и было воспринято малолетним как пригодное для питья. После этого его сразу же госпитализировали.