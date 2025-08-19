Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 19 августа 2025Россия

В России ребенок отравился приготовленной его братом смесью из химикатов

В Норильске ребенок отравился смесью химикатов, которую приготовил его брат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Норильске ребенок отравился смесью химикатов. Об этом сообщает газета «Заполярная Правда».

Четырехлетний мальчик выпил смесь из бытовых химических средств. Токсичные вещества смешал восьмилетний брат мальчика, который хотел провести опыт. Входило ли в него принятие смеси внутрь, не уточняется.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, сведений о состоянии его здоровья нет. Полиция начала проверку. Известно, что на момент случившегося дети находились под присмотром одной из родственниц.

Ранее в Оренбургской области другой четырехлетний ребенок выпил бензин вместо лимонада. Топливо находилось в бутылке из-под газированного напитка и было воспринято малолетним как пригодное для питья. После этого его сразу же госпитализировали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    Акула перекусила доску серфера и едва не погубила его

    Россиянина обвинили в двойной расправе над женщинами

    Российский бизнес попросил не лишать его триллиона рублей

    В России захотели изъять автомобильные номера двух серий

    В России заявили о риске дилерского пузыря на авторынке

    Женщина на высоких каблуках сломала ногу во время перелета по России

    Зеленский и Трамп обменялись подарками на встрече

    Москвичам рассказали о погоде в конце августа

    Стали известны подробности общения Сафонова с украинцем Забарным в ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости