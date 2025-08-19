В России резко выросло число нелегальных работников

«Известия»: В РФ с января выявили почти на треть больше нелегальных работников

По итогам первой половины 2025 года в России выявили почти на треть больше нелегальных (неофициально трудоустроенных) работников. О резком росте количества подобных случаев в стране сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

В годовом выражении количество нелегальных работников в РФ увеличилось более чем на 100 тысяч человек. Если в январе-июне 2024-го в стране насчитывалось в общей сложности порядка 370 тысяч подобного рода сотрудников, то в первой половине 2025-го — уже свыше 470 тысяч, уточнили в ведомстве.

Эксперты связывают резкий рост интереса работодателей к серому оформлению работников в первую очередь с острым кадровым голодом, который к настоящему времени охватил большинство ключевых отраслей российской экономики. Чтобы закрыть свободные ниши, объясняют аналитики, компаниям выгодно быстрее набрать людей без официального оформления, а нанятым — скорее начать зарабатывать.

При таком раскладе в более выгодном положении оказываются руководители предприятий, а положение трудоустроенного подобным образом сотрудника становится шатким. Последнему не предоставляют никаких соцгарантий из-за серой зарплаты, и его можно легко уволить. Наибольшее число таких рисков, поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, — в отраслях, где востребован неквалифицированный труд. Речь идет, в частности, о стройке, сфере услуг и бытовом секторе, а также розничной торговле, сельском хозяйстве и логистике (включая доставку), резюмировал он.

Ранее глава экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин назвал проблему роста числа нелегальных работников в стране достаточно масштабной. Одним из способов ее решения должно было стать усиление регулирования за деятельностью предпринимателей. С этого года бизнесмены, которые уклоняются от оформления трудового договора или вместо него заключают гражданско-правовой, начали вносить в реестр Роструда. Однако пока пользы от этой меры не видно — число нелегальных работников в РФ продолжает расти.