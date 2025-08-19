Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 19 августа 2025Экономика

В России спрогнозировали падение потребления важнейшего стройматериала

Директор «Союзцемента» Мартынкина: Потребление цемента в РФ может упасть на 10 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам 2025 года суммарные объемы потребления цемента, являющегося важнейшим для строительной отрасли материалом, может сократиться на 10 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Такой прогноз дала исполнительный директор отраслевого объединения «Союзцемент» Дарья Мартынкина, ее слова приводит ТАСС.

В этом году ориентировочные объемы потребления цемента в России составят в районе 55,2-63,7 миллиона тонн, полагает она. Снижение на 10 процентов является нижней прогнозной планкой. Темпы спада в отрасли при определенных обстоятельствах могут упасть еще в большей степени, предупредила Мартынкина.

Материалы по теме:
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024
В мире идет борьба за песок. Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
В мире идет борьба за песок.Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
15 февраля 2024

В консалтинговой компании «СМ Про», напомнила она, ожидают в следующем году примерно те же объемы потребления цемента, что и в 2025-м. Показатель, по оценке экспертов, может оказаться в диапазоне 55,2-63,7 миллиона тонн. При таком раскладе динамика составит от минус 5,6 до плюс 1,2 процента к уровню 2025 года, а в 2027-м — от минус 4,4 до плюс 8 процентов к показателю за 2026-й (в районе 52,8-66,6 миллиона тонн), резюмировала Мартынкина.

Ранее из-за кризиса в строительной отрасли и падения рентабельности бизнеса руководство крупнейшего в России производителя цемента — компании «Цемрос» — объявило о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Сокращенный режим начнет действовать с 1 октября 2025 года и продлится вплоть до изменения ситуации со спросом на внутреннем рынке. В «Союзцементе» и «СМ Про» ожидают, что кризис будет постепенно преодолен не раньше 2027 года на фоне затяжного падения ввода нового жилья, а также сокращения инфраструктурных программ и дорожного строительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    В ЕС назвали условие отказа от новых санкций против России

    Россиян предупредили об усилении магнитных бурь на Земле

    Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

    Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

    Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости