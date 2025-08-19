В России спрогнозировали падение потребления важнейшего стройматериала

Директор «Союзцемента» Мартынкина: Потребление цемента в РФ может упасть на 10 %

По итогам 2025 года суммарные объемы потребления цемента, являющегося важнейшим для строительной отрасли материалом, может сократиться на 10 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Такой прогноз дала исполнительный директор отраслевого объединения «Союзцемент» Дарья Мартынкина, ее слова приводит ТАСС.

В этом году ориентировочные объемы потребления цемента в России составят в районе 55,2-63,7 миллиона тонн, полагает она. Снижение на 10 процентов является нижней прогнозной планкой. Темпы спада в отрасли при определенных обстоятельствах могут упасть еще в большей степени, предупредила Мартынкина.

В консалтинговой компании «СМ Про», напомнила она, ожидают в следующем году примерно те же объемы потребления цемента, что и в 2025-м. Показатель, по оценке экспертов, может оказаться в диапазоне 55,2-63,7 миллиона тонн. При таком раскладе динамика составит от минус 5,6 до плюс 1,2 процента к уровню 2025 года, а в 2027-м — от минус 4,4 до плюс 8 процентов к показателю за 2026-й (в районе 52,8-66,6 миллиона тонн), резюмировала Мартынкина.

Ранее из-за кризиса в строительной отрасли и падения рентабельности бизнеса руководство крупнейшего в России производителя цемента — компании «Цемрос» — объявило о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Сокращенный режим начнет действовать с 1 октября 2025 года и продлится вплоть до изменения ситуации со спросом на внутреннем рынке. В «Союзцементе» и «СМ Про» ожидают, что кризис будет постепенно преодолен не раньше 2027 года на фоне затяжного падения ввода нового жилья, а также сокращения инфраструктурных программ и дорожного строительства.