В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

Кнутов: Боевой блок комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему ПРО

Гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). О стопроцентной эффективности комплекса заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Гиперзвуковой управляемый боевой блок установлен на межконтинентальной баллистической ракете. Он на сто процентов достигнет того объекта, для уничтожения которого предназначен», — сказал он.

Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Носителем блока могут стать межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ и РС-28 «Сармат». Считается, что мощность заряда одного боевого блока «Авангарда» составляет более 800 килотонн, а скорость — до 28 чисел Маха. Изделие может маневрировать для прорыва систем ПВО и ПРО.

В апреле французское издание L-FRII писало, что комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — это угроза для западных стран. Автор подчеркнул, что исключительная скорость блока позволяет преодолевать оборону противника.