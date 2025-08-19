Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 19 августа 2025Наука и техника

В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

Кнутов: Боевой блок комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему ПРО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). О стопроцентной эффективности комплекса заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Гиперзвуковой управляемый боевой блок установлен на межконтинентальной баллистической ракете. Он на сто процентов достигнет того объекта, для уничтожения которого предназначен», — сказал он.

Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Носителем блока могут стать межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ и РС-28 «Сармат». Считается, что мощность заряда одного боевого блока «Авангарда» составляет более 800 килотонн, а скорость — до 28 чисел Маха. Изделие может маневрировать для прорыва систем ПВО и ПРО.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В апреле французское издание L-FRII писало, что комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — это угроза для западных стран. Автор подчеркнул, что исключительная скорость блока позволяет преодолевать оборону противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    Россиянка бросила в квартире десятки собак без еды на месяц

    В жестах Трампа на встрече с Зеленским увидели демонстрацию превосходства

    Белок-зомби заметили в двух странах

    Пресс-секретарь Зеленского сообщил о продолжении переговоров в Белом доме в другом формате

    Монсон обратился к Гашеку

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на ЖКУ

    В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

    Стармер на встрече с Трампом призвал обеспечить безопасность Европы

    Встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС завершилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости