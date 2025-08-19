Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:04, 20 августа 2025Экономика

В российском доме 1950 года постройки обрушился потолок

В Омске в доме 1950 года постройки обрушился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Омске в одной из квартир дома 1950 года постройки обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Речь идет о трехэтажном доме, расположенном по адресу улица Богдана Хмельницкого, 156 — уточняется, что он не признан аварийным. В сообщении отметили, что в результате обрушения потолочного перекрытия в одной из квартир обошлось без пострадавших. Между тем Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее в августе стало известно, что в Тюменской области чиновники без предупреждения снесли у семьи половину дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Россиян предупредили о невыгодных последствиях доступной госипотеки

    В Венгрии заявили о незавидном положении Зеленского

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье

    Девушка продала своего возлюбленного в рабство

    В Белом доме высказались о сроках проведения трехсторонних переговоров по Украине

    Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Роднина назвала решенную в России советскую проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости