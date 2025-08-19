В российском доме 1950 года постройки обрушился потолок

В Омске в доме 1950 года постройки обрушился потолок

В Омске в одной из квартир дома 1950 года постройки обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Речь идет о трехэтажном доме, расположенном по адресу улица Богдана Хмельницкого, 156 — уточняется, что он не признан аварийным. В сообщении отметили, что в результате обрушения потолочного перекрытия в одной из квартир обошлось без пострадавших. Между тем Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее в августе стало известно, что в Тюменской области чиновники без предупреждения снесли у семьи половину дома.