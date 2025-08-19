Россия
15:23, 19 августа 2025Россия

В российском регионе вдвое увеличили выплаты новобранцам СВО

В Красноярском крае вдвое увеличили выплаты новобранцам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Красноярском крае вдвое увеличили выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил председатель правительства российского региона Сергей Верещагин в своем Telegram.

Размер выплат для тех, кто заключит контракт с Минобороны для отправки на СВО после 15 августа, составит 1,7 миллиона рублей, а для тех, кто уже мобилизован и заключил контракт — до 2 миллионов рублей.

Последний раз выплату бойцам СВО из Красноярского края повышали в июне 2025 года до 1 миллиона рублей. До этого размер краевой выплаты составлял 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии увеличили выплаты новобранцам СВО до 1,9 миллиона рублей. С учетом единой федеральной выплаты они смогут получить до 2,3 миллиона рублей.

