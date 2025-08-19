Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 19 августа 2025Экономика

В Севастополе выставили на торги популярный пляж

В Севастополе выставили на торги участок в природном заказнике «Мыс Айя»
Мария Черкасова

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Власти Севастополя выставили на торги участок площадью 2,7 гектара в природном заказнике «Мыс Айя» вместе с популярным «Золотым пляжем» — его хотят сдать в аренду на 20 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Размер арендной платы определят на торгах. Пляж у Балаклавы среди диких скал до сих пор пользовался популярностью у местных жителей и туристов, предпочитающих палаточный отдых. Теперь же жители боятся, что территорию огородят забором и закроют доступ для свободного отдыха. Однако власти объясняют свои действия необходимостью поддержания порядка и чистоты, обещая сохранить свободный доступ.

Материалы по теме:
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова заявила, что на территории пляжа запрещено капитальное строительство и вырубка зелени, разрешаются только легкие сооружения без фундамента на 20 процентах площади. Строительство глэмпингов также не предусмотрено. По условиям аукциона арендатор не имеет права запрещать доступ на участок, но может огородить его в случаях, предусмотренных Лесным кодексом России. Также, согласно документам, на пляже разрешено возведение лесной инфраструктуры и других объектов неопределенного размера.

В 2023 году в аренду передали лесной участок на берегу моря в урочище Батилиман для строительства глэмпинга. Арендатор решил обнести его забором, и в Севприроднадзоре его желание поддержали. Гаврилова тогда объяснила, что законодательству об это не противоречит. Забор, по ее словам, нужен для сохранения лесов от мусора, пожаров и вандализма.

Ранее россиянам посоветовали для экономии на отдыхе в бархатный сезон оплачивать и бронировать отпуск заранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о просьбе Трампа к Путину

    Ненавистная для 30-летних вещь вновь вернулась в моду

    Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

    В Китае заявили о растрогавшем всех поступке Путина

    США выдворили первых украинских беженцев

    Минск заинтересовался сообщениями о попавших в России в рабство белорусах

    Раскрыты подробности о совершившем посадку с отвалившимся колесом российском самолете

    В Севастополе выставили на торги популярный пляж

    Каллас заявила о намерении Евросоюза тренировать ВСУ

    Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости