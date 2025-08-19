В Севастополе выставили на торги популярный пляж

В Севастополе выставили на торги участок в природном заказнике «Мыс Айя»

Власти Севастополя выставили на торги участок площадью 2,7 гектара в природном заказнике «Мыс Айя» вместе с популярным «Золотым пляжем» — его хотят сдать в аренду на 20 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Размер арендной платы определят на торгах. Пляж у Балаклавы среди диких скал до сих пор пользовался популярностью у местных жителей и туристов, предпочитающих палаточный отдых. Теперь же жители боятся, что территорию огородят забором и закроют доступ для свободного отдыха. Однако власти объясняют свои действия необходимостью поддержания порядка и чистоты, обещая сохранить свободный доступ.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова заявила, что на территории пляжа запрещено капитальное строительство и вырубка зелени, разрешаются только легкие сооружения без фундамента на 20 процентах площади. Строительство глэмпингов также не предусмотрено. По условиям аукциона арендатор не имеет права запрещать доступ на участок, но может огородить его в случаях, предусмотренных Лесным кодексом России. Также, согласно документам, на пляже разрешено возведение лесной инфраструктуры и других объектов неопределенного размера.

В 2023 году в аренду передали лесной участок на берегу моря в урочище Батилиман для строительства глэмпинга. Арендатор решил обнести его забором, и в Севприроднадзоре его желание поддержали. Гаврилова тогда объяснила, что законодательству об это не противоречит. Забор, по ее словам, нужен для сохранения лесов от мусора, пожаров и вандализма.

