В США рассказали о сигнале Трампа для Зеленского

Макгрегор: Трамп дал понять Зеленскому и ЕС, что не будет помогать Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что больше не будет оказывать помощь Киеву. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTubе-каналу Deep Dive.

Он отметил, что Трамп переложил ответственность за военную помощь Украине на Европу. «Если хотите помогать Киеву, то поставляйте все за свой счет, а мы посмотрим, сколько вы (Европейцы — прим. "Ленты.ру") так выдержите», — указал Макгрегор.

По его мнению, американский лидер намерен сделать все для завершения украинского конфликта, а европейские страны, напротив, затягивают мирный процесс. Однако, предупредил военный, они рискуют остаться в одиночестве, поскольку диалог между США и Россией становится все более конструктивным.

Ранее Трамп заявил, что расходы на американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет НАТО. По его словам, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.

