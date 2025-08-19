Мир
В США сообщили о звонке Трампа Путину

Axios: Глава США Трамп уже провел телефонный разговор с президентом Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет американский информационный портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

«Президент Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, когда украинский президент Владимир Зеленский и семеро европейских лидеров собрались в Белом доме», — уточняется в сообщении.

Ранее журналист Bild Пауль Ронцхаймер рассказал, что Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами ради телефонного разговора с российским коллегой. По его данным, встреча в Овальном кабинете Белого дома была возобновлена после разговора с президентом России. При этом, как отмечает Fox News, Белый дом не подтвердил сообщение о том, что Трамп прерывал встречу.

