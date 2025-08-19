Мир
14:00, 19 августа 2025

Британия выделит крупную сумму на оружие для Украины

Мюррей: Британия может выделить более $13 млрд на покупку оружия для Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания может выделить более десяти миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиарда долларов) на покупку американского оружия для последующей передачи Украине. Об этом со ссылкой на источник в британском МИД написал бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей на своей странице в социальной сети X.

«В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более десяти миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины общей стоимостью 100 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Украина пообещала купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона. Утверждалось, что США также подпишут соглашение на 50 миллиардов долларов, касающееся производства дронов совместно с украинскими компаниями.

