Британия выделит крупную сумму на оружие для Украины

Мюррей: Британия может выделить более $13 млрд на покупку оружия для Украины

Великобритания может выделить более десяти миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиарда долларов) на покупку американского оружия для последующей передачи Украине. Об этом со ссылкой на источник в британском МИД написал бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей на своей странице в социальной сети X.

«В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более десяти миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины общей стоимостью 100 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Украина пообещала купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона. Утверждалось, что США также подпишут соглашение на 50 миллиардов долларов, касающееся производства дронов совместно с украинскими компаниями.