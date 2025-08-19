Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 19 августа 2025Мир

Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координироваться с Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной. Об этом сообщил глава США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social, комментируя перспективы встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — указал Трамп

Ранее Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, в понедельник, 18 августа, у него состоялась достаточно плодотворная встреча с Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС). Как только переговоры завершились, президент США позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить дальнейшие шаги в урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости