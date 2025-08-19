Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координироваться с Россией и Украиной

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной. Об этом сообщил глава США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social, комментируя перспективы встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — указал Трамп

Ранее Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, в понедельник, 18 августа, у него состоялась достаточно плодотворная встреча с Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС). Как только переговоры завершились, президент США позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить дальнейшие шаги в урегулировании конфликта на Украине.