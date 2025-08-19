Культура
15:32, 19 августа 2025Культура

Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги

Новая книга писателя Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве «Эксмо»
Андрей Шеньшаков

Фото: Солнцев Владимир / ТАСС

Легендарный российский писатель Виктор Пелевин завершил работу над новым романом. Об этом сообщает издательство «Эксмо», которое занимается выпуском произведений автора.

По информации источника, предзаказ на бумажную версию книги будет открыт в ближайшее время, а появится на полках новинка до конца 2025 года. На данный момент название новой книги Пелевина и ее сюжет не раскрываются.

Известно, что в последние несколько лет таинственный писатель выпускает свои романы каждую осень. Прошлое его произведение «Круть» вышло в продажу в октябре 2024 года.

Ранее стало известно, что в России экранизируют популярный роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Об этом сообщает онлайн-сервис «Кинопоиск» со ссылкой на «Плюс Студию», которая займется созданием проекта.

