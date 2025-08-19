Из жизни
Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

В Великобритании у надзирательницы завязался роман с заключенным
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании суд рассмотрел дело бывшей тюремной надзирательницы Меганн Гибсон. Об этом сообщает BBC News.

В 2023 году Гибсон пять месяцев работала в тюрьме Wealstun. В этот период у нее завязался роман с одним из заключенных. Сторона обвинения считает их переписку доказательством того, что они тайно занимались сексом.

Вопреки запрету, влюбленная надзирательница приносила заключенному вейпы. Кроме того, она переписывалась с другими членами его банды и ходила на их встречи. У нее дома нашли тысячу фунтов стерлингов (108 тысяч рублей), происхождение которой показалось обвинителям подозрительным.

Надзирательница также пыталась пронести в тюрьму табак, окурки и парфюмерию, однако не смогла это сделать. Другие сотрудники тюрьмы замечали ее необычное поведение и жаловались на нее почти каждый день. За пять месяцев они оставили 102 жалобы на ее поведение.

В мае Гибсон признала вину в должностном проступке и хранении марихуаны. Ожидалось, что в августе будет вынесен приговор, однако судья счел, что дело требует более тщательного разбирательства. Вынесение приговора отложено до ноября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили к 10 месяцам заключения. Во время допроса девушка призналась, что «по-настоящему влюбилась», чем испортила себе жизнь.

