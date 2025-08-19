Бывший СССР
Военкор прокомментировал сообщения о планах США лишить ВСУ разведданых

Военкор Поддубный: Без разведданных США западное оружие ВСУ бесполезно
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Без информации со спутников США западное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесполезно, что сразу отразится на состоянии фронта. Сообщения о возможных планах Вашингтона перестать делиться разведданными с Киевом прокомментировал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Решение было бы очень здравым. Без данных с американских спутников все западное вооружение по сути просто груда бесполезного металла», — заявил военкор.

Он добавил, что последствия такого решения сразу отразятся на конфигурации линии фронта не в пользу ВСУ.

Ранее в американской прессе сообщили, что США могли бы использовать обмен разведывательными данными как рычаг давления на Киев, чтобы тот заключил мирное соглашение с Москвой. Подобное решение уже принималось в феврале после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, которая закончилась публичной ссорой.

